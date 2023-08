Peste trei sute de mii de turisti au ajuns in Cluj in prima jumatate a acestui an, arata datele statistice - ceea ce face Clujul printre judetele cele mai vizitate de turisti, in acest interval.Conform datelor Institutului National de Statistica, publicate azi, in prima jumatate a anului Clujul a fost vizitat de 317.426 turisti - dintre care 58.000 de turisti straini.E printre cele mai mari cifre inregistrate intr-un judet din tara, in acest interval, depasit doar de Bucuresti cu 867.000, ... citeste toata stirea