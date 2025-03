Petrom, a patra ieftinire din aceasta saptamana / Preturile au mai scazut miercuri, joi si vineri

Petrom, liderul pietei carburantilor din Romania, a continuat si in weekend reducerile de preturi. Asta dupa ce au fost aplicate trei scaderi de pret doar in aceasta saptamana, in zilele de miercuri, joi si vineri, informeaza economedia.roSambata, 08 martie 2025, Petrom a ieftinit benzina standard cu 6 bani pe litru, iar pretul motorinei standard a ramas neschimbat, potrivit Monitorul Preturilor.In Bucuresti, potrivit peco-online, benzina standard costa intre ... citește toată știrea