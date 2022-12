Piata apartamentelor din cel mai scump oras din tara inregistreaza o mica scadere de la o luna la alta. Harta preturilor, pe cartiere (Raport imobiliar)

Mica scadere pe scumpa piata rezidentiala de la Cluj, de la o luna la alta: Preturile medii cerute pe apartamentele din Cluj-Napoca au ajuns in luna noiembrie 2022 la valoarea de 2.119 euro/ mp, fiind in scadere usoara, cu 0,66%, fata de luna precedenta, conform datelor Blitz Imobliare. Preturi accesibile mai sunt doar in localitatile satelit ale municipiului.Reamintim ca in luna august, indicele Blitz a inregistrat nivelul record al acestui an 2.137 de euro/ mp, iar in urmatoarele trei luni ... citeste toata stirea