Piata apartamentelor noi in cel mai scump oras rezidential din tara: Preturi, numar de proiecte, zone accesibile

In Cluj sunt, in aceasta perioada, 1.715 de proiecte rezidentiale in constructie sau finalizate medii si mari (ansambluri rezidentiale de case si vile sau apartamente si blocuri), potrivit platformei santireronline.ro citate intr-o analiza a agentiei Blitz Imobiliare.Preturile la apartamente variaza in functie de dezvoltatori si de pozitionare.Cele mai scumpe si mai accesibile apartamente"Daca ar fi sa facem un top, cele mai scumpe ansambluri rezidentiale din Cluj se situeaza in ... citeste toata stirea