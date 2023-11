Bucurestiul a inceput, inca din luna septembrie, sa rivalizeze in ceea ce priveste tarifele de inchiriere cu orasul Cluj-Napoca, cunoscut pana nu de mult ca fiind cel mai costisitor pentru chiriasi, arata cea mai recenta analiza a portalului Imobiliare.ro. In ceea ce priveste tarifele cerute, majorarile au fost vizibile luna trecuta, in principal, in cazul apartamentelor cu 2 si 3 camere din marile orase, potrivit datelor analizate de portal.Bucurestiul a inceput, inca din luna septembrie, sa ... citeste toata stirea