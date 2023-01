Piata cladirilor verzi a luat avant in 2022. Ce companii din Cluj sunt in top si cum am ramas in urma. Arhitect: "Orasul Timisoara e oarecum comparabil cu Clujul, dar mi se pare ca are o dinamica mai buna"

In ultimele 12 luni, 154 de cladiri din Romania au fost certificate BREEAM sau LEED, reprezentand aproximativ o treime din numarul de cladiri certificate in cei 14 ani de cand a aparut in Romania prima certificare de cladire verde, conform datelor centralizate de o companie de servicii de consultanta si certificare a cladirilor verzi, ADP Green Building (Cluj). Doua cladiri din Cluj se afla in top 10 cladiri BREEAM in 2022, dar, pentru anul in curs, capitala Transilvaniei nu exceleaza in ... citeste toata stirea