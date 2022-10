Piata de proiectare si constructii. Raport OAR: Clujul, locul trei in tara in 2021 in functie de numarul de dovezi de luare in evidenta inscrise

Putin sub 30% din totalul de dovezi de luare in evidenta inscrise in 2021 sunt concentrate in doar cinci judete, iar Clujul e pe locul 3, dupa Ilfov si Timis. La nivel national, valoarea mediana de investitie a crescut in 2021 cu 8% fata de 2020. Pentru toate categoriile de beneficiari, 2021 a reprezentat un an de crestere a valorilor mediane de investitie pe mp.OAR a publicat un nou raport statistic generat pe baza datelor inscrise in sistemul informatic al OAR - Raportul SIOAR pentru anul ... citeste toata stirea