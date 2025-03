Piata imobiliara din Cluj a luat-o razna! Casa modesta din Zorilor, scoasa la vanzare cu 2 milioane de euro! Un metru patrat costa cat o cabana la munte

O casa de 120 de metri patrati, situata in cartierul Zorilor din Cluj-Napoca, in zona strazii Ciprian Porumbescu, a fost scoasa la vanzare cu fabuloasa suma de 2 milioane de euro.Prin urmare, pretul unui metru patrat se ridica la 16.600 de euro, suma pe care multi o platesc pentru o masina sau pentru o cabana la munte.Cladirea a fost construita in anul 1980 si dispune de doua dormitoare, un living, o bucatarie, o baie si o pivnita si vine la pachet cu un teren de 750 de metri patrati."Va ... citește toată știrea