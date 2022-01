Piata imobiliara din Cluj: Care sunt cele mai cautate zone si unde mai gasesti apartamente cu preturi sub 2000 euro/mp?

Cele mai cautate zone in aceasta perioada pe piata apartamentelor raman cele traditionale: cei mai multi potentiali cumparatori sunt interesati de apartamente in Manastur, Marasti sau Zorilor, conform datelor portalului CompariImobiliare.ro. In top 5, insa, printre cartierele cunoscute din Cluj-Napoca, a ajuns si Florestiul, localitate-"satelit" al municipiului, care, in ciuda deficientelor in materie de urbanism, e in continuare de interes pentru cei care muncesc in Cluj-Napoca, mai ales ... citeste toata stirea