Piata imobiliara din Cluj, in cadere libera: numarul de locuinte vandute a scazut cu 15%

Anul 2025 se prevede a fi unul greu pentru lumea de afaceri a Romaniei, iar piata imobiliara pare ca a primit o lovitura inca din prima luna a anului, acesta fiind in cadere libera in aproape toate judetele din tara. Conform celor mai recente date, in ianuarie s-au vandut putin peste 8.400 de locuinte, un numar semnificativ mai mic decat cel din prima luna a anului 2024, cand peste 10.000 de tranzactii au avut loc, conform unei analize Storia.Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate ... citește toată știrea