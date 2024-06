Piata imobiliara din Cluj-Napoca, cu pretentii sporite. Raport: Pretul mediu cerut pe apartamentele noi se apropie de 3000 de euro/mp

Preturile cerute pe apartamentele noi din orasele mari continua sa creasca, cu pana la +4% in Timisoara sau Constanta in ultimele 30 de zile, conform datelor Imobiliare.ro. Singura exceptie notabila este Iasiul, unde asistam la o evolutie contrara celei inregistrate in celelalte mari centre urbane. De asemenea, exista cresteri ale preturilor apartamentelor si in orasele medii analizate, cu Oradea in prim plan (+1.8%). Cresteri de pret au avut loc si in Sibiu si Craiova. In Cluj-Napoca, pretul ... citește toată știrea