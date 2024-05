Piata imobiliara la inceput de mai: Preturile medii cerute pe apartamentele din Cluj se apropie de 2600 de euro/ mp. Au crescut cu 300 de euro/ mp intr-un an

Pretul mediu al apartamentelor de vanzare din Cluj-Napoca, in aprilie 2024 a fost de 2.594 euro/mp, cu 300 de euro/ mp mai mare fata de acum un an, arata statisticile unui portal imobiliar.Pretul mediu al apartamentelor de vanzare din Cluj-Napoca, in aprilie 2024 a fost de 2.594 euro/mp, in crestere cu 28 euro/mp cu fata de februrarie 2024 (2.566 euro/mp) si este cu 300 de euro peste aceeasi perioada a anului trecut (2.294 euro/mp), conform statisticilor Compariimobiliare.ro. Portalul ... citește toată știrea