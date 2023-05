Piata imobiliara se prabuseste! Datele de la Cadastru arata ca vanzarile au scazut cu o treime, in intreaga tara, in luna aprilie, comparativ cu martie. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care s-au vandut sau s-au cumparat in aprilie este cu peste 11.000 mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut, scaderea este de aproximativ 25%."Este o situatie normala. Anul trecut, stim cu totii, a fost problema razboiului si apoi a urmat o isterie si o panica totala in randul ... citeste toata stirea