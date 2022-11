Piata IT din Romania a depasit 9 miliarde de euro. Micro-intreprinderile IT devin tot mai populare. 80% din piata e in Bucuresti si Cluj

Piata IT din Romania este dinamica si in continua crestere, avand in vedere ca, de la un volum de 4,6 miliarde de euro in 2015, a ajuns la o valoare de 9 miliarde de euro. Dezvoltarea pietei IT a avut loc chiar si in anul 2020, marcat de pandemie, cand s-a inregistrat o crestere a volumului cu 1,1 miliarde de euro. Comparativ cu trendul general al cresterii economice din Romania, segmentul IT are o rata anuala de crestere de trei ori mai mare, procentajul fiind de 15 - 17% pe an."Observam o ... citeste toata stirea