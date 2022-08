Piata locuintelor la Cluj in prima jumatate a anului: Cerere, oferta, preturi

Peste 5000 de unitati individuale au fost vandute in judetul Cluj in primele sase luni ale anului, in scadere cu 11% fata de anul trecut. Jumatate din locuintele finalizate in regiunea Nord-Vest in primul trimestru au fost in judetul Cluj. In ceea ce priveste preturile, pentru apartamentele de doua camere, acestea au trecut de 2200 de euro in centru, se apropie de 2000 de euro si in zona semicentrala si doar in zone periferice sunt de aproximativ 1740, arata datele platformei ValorEasy, care ... citeste toata stirea