Piata muncii in 2022. Care au fost cele mai cautate joburi in acest an

Ce joburi au cautat romanii in 2022? Pozitiile de inginer, contabil si sofer se afla in topul preferintelor candidatilor. Cu aproximativ 25.000 de cautari, joburile remote continua sa ramana atractive pentru cei care vor sa se angajeze.Romanii au cautat in 2022 joburi de inginer, contabil si sofer, iar joburile remote continua sa ramana atractive pentru cei care vor sa se angajeze, arata datele transmise de platforma de recrutare eJobs. Si joburile remote au ... citeste toata stirea