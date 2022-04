Piata muncii la Cluj: Angajatorii au nevoie de mii de angajati. Se cauta oameni in Constructii, HoReCa, retail, IT

Peste 3900 de locuri de munca sunt vacante in aceasta perioada in judetul Cluj, arata datele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). Mii de locuri de munca sunt anuntate si prin portalurile de recrutari.Mai precis, in judet, in perioada 27 aprilie - 2 mai sunt anuntate 3930 de locuri de munca vacante, potrivit datelor AJOFM.Sunt multe job-uri disponibile in retail si HoReCa: se cauta zeci de agenti de vanzari, casieri, lucratori comerciali, bucatari, ajutori de bucatari, ... citeste toata stirea