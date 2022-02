Piata turismului in 2022: Zeci de unitati turistice sunt in lucru in judetul Cluj (Analiza)

Aproximativ 75 de noi unitati cu functiuni de cazare ar putea fi finalizate pe piata din Cluj in 2022, iar la nivel national numarul acestora se ridica la 940 de unitati, arata datele IBC Focus, companie care monitorizeaza santiere la nivel national. Este vorba despre proiecte identificate in ultimele 6 luni, aflate in stadiile de autorizare, inainte de executie, constructie si amenajare. Cumulat, acestea ocupa o suprafata de 3,61 milioane mp si presupun o investitie estimata la 7,38 miliarde ... citeste toata stirea