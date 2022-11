PIB-ul Romaniei a crescut cu 1,3% in trimestrul III

Produsul Intern Brut in Trimestrul III al anului a fost, in termeni reali, cu 1,3% mai mare fata de trimestrul II, arata datele semnal publicate azi de Institutul National de Statistica. Cresterea trimestriala in T2 fusese de 1,8%.Produsul intern brut in trimestrul III 2022 a inregistrat o crestere fata de trimestrul III din anul 2021 cu 4,0% pe seria bruta si cu 4,7% pe seria ajustata sezonier; * In perioada 1.I-30.IX 2022, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX ... citeste toata stirea