Pizza Hut inchide 13 din cele 43 de restaurante din Romania, in urmatoarele sase luni. Anuntul vine intr-o perioada in care consumul din Romania incepe sa franeze puternic.American Restaurant System SA, ce opereaza in Romania brandurile Pizza Hut si Pizza Hut Delivery, a anuntat ca va inchide 13 restaurante, din cele 43, intr-o perioada de aproximativ 6 luni, informeaza compania printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucuresti.Pizza Hut Delivery Sun PlazaPizza Hut Delivery VitanPizza Hut ... citeste toata stirea