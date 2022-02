Plafonarea preturilor la alimente. Ciolacu: Eu unul nu imi doresc sa ma intorc in comunism

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca plafonarea preturilor la alimente ne va duce inapoi in comunism.Acesta a spus ca tarifele crescute la energie duc la scumpirea produselor de baza."Scumpirile la produsele de baza sunt efectul scumpirilor in energie. Haideti sa vedem, sa actionam asupra cauzei si apoi sa le luam gradual si sa actionam, in primul rand, in zona de energie. Se merge concomitent. Cauza ramane in continuare scumpirile din energie. Haideti sa actionam la cauza si sa vedem ... citeste toata stirea