Plafonarea si compensarea preturilor se vor aplica in continuare. Ciuca: "Populatia va avea asigurata alimentarea cu energie"

Premierul Nicolae Ciuca a convocat prima reuniune a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientei energetice si implementarea proiectelor de infrastructura in energie. El a dat asigurari ca la iarna nu vor fi probleme in alimentarea cu energie si ca masurile de plafonare si compensare a pretului energiei vor ramane in vigoare. Guvernul a cerut ANRE o informare privind preturile la energie si stadiul implementarii schemei de sprijin pentru plata facturilor."La nivelul Guvernului ... citeste toata stirea