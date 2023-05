Perioada urmatoare ar putea vedea o lovitura pentru romanii care nu au card, sau pentru cei care inca prefera sa plateasca cu bani cash. Platile cu numerar pentru salariu sau la comercianti ar putea fi disparea in perioada urmatoare.Un nou proiect de lege se apropie tot mai mult de a fi aprobat in Parlament. Acesta are scopul de a elimina platile in numerar pentru salariu sau la comercianti. Daca va fi adoptat, actul normativ ar urma sa intre in vigoare la 180 de zile de la publicarea lui in ... citeste toata stirea