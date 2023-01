Platforma de recrutare: Bucurestiul, pe primul loc la salarii/ Capitala e urmata de Timisoara si Cluj-Napoca

Pozitiile de agent de vanzari, junior banker, operator introducere date, operator de colectare debite si casier in sala de jocuri sunt pozitiile care au atras cele mai multe aplicari in prima saptamana din 2023, arata datele portalului eJobs. Angajatii cu doua joburi, munca hibrid si importul de personal devin cele mai importante tendinte ale noului an, spun reprezentantii site-ului. Bucurestiul se afla pe primul loc, cu o medie salariala neta de 4.500 de lei. Urmeaza Timisoara, cu 4.100 de lei ... citeste toata stirea