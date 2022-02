Politele RCA costa cat rata pentru o masina noua

Politele obligatorii RCA au ajuns sa coste de doua ori mai mult decat acum 6 luni, fiind la nivelul unei rate pentru o masina noua.In doar o luna, pretul asigurarii a crescut cu 60 de lei, iar in ultimele luni si cu sute de lei.Dupa ce City Insurance a intrat in insolventa si i-a fost retras dreptul de a vinde polite, piata de RCA s-a destabilizat, astfel preturile au ajuns intr-un an de zile sa creasca chiar si de 3 ori, mai mult, in ultimele 6 luni de zile, pretul ... citeste toata stirea