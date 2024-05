Porsche deschide al doilea showroom din Romania la Cluj, o "investitie de proportii", in stadiu de autorizare, va fi gata in 2025

Porsche deschide al doilea showroom din Romania la Cluj, in acest an, o "investitie de proportii" dupa cum arata dealerul.Porsche anunta o investitie "de proportii" la Cluj, unde va demara constructia celui de-al doilea centru din Romania al marcii. "In prezent, proiectul arhitectural al noului spatiu este aprobat, iar constructia se afla in stadiul de autorizare", arata Porsche.Noul Centru Porsche va fi amplasat langa Aeroportul din Cluj-Napoca si va include atat un showroom, cat si un ... citește toată știrea