Porsche deschide oficial biroul de la Timisoara si intentioneaza sa angajeze 100 specialisti IT

Porsche Engineering, furnizor de servicii tehnologice si subsidiara detinuta in totalitate de Porsche, deschide oficial al doilea centru de cercetare-dezvoltare din Romania, la Timisoara, si intentioneaza sa faca angajari, conform News.ro.Compania vrea sa recruteze in 2023 peste 100 de dezvoltatori si ingineri software in Romania. Este vorba despre specialisti care au competente in: AI, Big Data, Cloud, Infotainment, ADAS, Connectivity, dar si in alte segmente din domeniul IT pentru ... citeste toata stirea