Posibile amenzi pentru lanturile de distributie a carburantilor care au crescut preturile fara un motiv economic. Consiliul Concurentei investigheaza

Consiliul Concurentei din Romania a anuntat joi, 10 martie, ca monitorizeaza piata carburantilor si investigheaza situatiile in care preturile au crescut foarte mult, fara a avea o justificare economica. Miercuri, 9 martie, s-au format cozi imense de masini in mai multe orase din tara, soferii fiind speriati de o posibila scumpire a carburantilor."Consiliul Concurentei monitorizeaza piata carburantilor si investigheaza situatiile in care preturile au crescut foarte mult, fara a avea o ... citeste toata stirea