Dragos Damian, CEO - ul Terapia Cluj, crede ca muncitorii vor ajunge la salarii mai mari decat informaticienii si9 ca facultatile produc absolventi de care nu este nevoie.Mai multe companii IT din Cluj au anuntat disponibilizari. Vorbim de sute de oameni."E o cerere de forta de munca incredibila in toate domeniile, inclusiv in IT. Deocamdata orice restructurare va duce la absorbtia imediata a celor restructurati in alte companii. Romania are nevoie de peste 100 mii IT-isti si de 600 mii de ... citeste toata stirea