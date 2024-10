Premiera: Cea mai mare banca din Romania da credite pentru operatii chirurgicale. Pacientii pot lua pana la 100.000 lei credit pentru interventii

BT Direct, parte a Grupului Banca Transilvania si specializata in credite de consum, isi consolideaza prezenta pe piata serviciilor medicale printr-o noua colaborare cu Spitalul MONZA. Parteneriatul are scopul de a facilita accesul pacientilor la interventii chirurgicale complexe si minim invazive, realizate de echipe medicale cu expertiza internationala, folosind tehnologii de ultima generatie.Prin acest parteneriat, pacientii pot obtine pe loc credite de pana la 100.000 de lei, direct in ... citește toată știrea