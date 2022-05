Premiera in Transilvania. Compania de logistica DP World investeste 15 milioane de dolari intr-un terminal intermodal, in judetul Alba

Compania de logistica DP World marcheaza lansarea terminalului intermodal din Aiud, judetul Alba. Intreaga investitie este estimata in jurul sumei de 15 milioane de dolari. Prin acest proiect, compania isi doreste sa transforme modul in care se transporta marfa din Romania in toata lumea.Terminalul si Hub-ul din jurul lui va fi dezvoltat in vecinatatea Aiudului. Terminalul intermodal va fi unul modern, prin care municipiul Aiud se va conecta cu restul lumii prin cel mai important nod pentru ... citeste toata stirea