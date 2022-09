Premiile NTT DATA eAwards: Compania japoneza din domeniul IT premiaza un start-up romanesc

Manuscrito a castigat etapa regionala din Romania a NTT DATA eAwards, primind un premiu in valoare de 10.000 de euro, un bilet la NTT DATA Talent week si calificare la finala internationala Global eAwards!Cluj-Napoca, 16 septembrie 2022, NTT DATA, furnizor global de afaceri digitale si informatii IT, a anuntat castigatorul finalei regionale din Romania a competitiei Global eAwards al NTT DATA Foundation. In urma procesului de jurizare din cadrul finalei regionale din Romania a concursului de ... citeste toata stirea