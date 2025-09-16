Editeaza

Presedintele Consiliului Judetean Cluj ataca dur Guvernul pe tema reducerilor cheltuielilor publice: "Stop "bingo-ului" bugetar!"

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:48
Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, critica dur modul in care Guvernul vorbeste despre reducerea cheltuielilor publice. El spune ca, in ultimele saptamani, dezbaterea s-a transformat intr-un joc absurd de cifre.
"Vad in ultima perioada o veritabila tombola a cifrelor, vehiculata in spatiul public, avand ca scop reducerea cheltuielilor publice, in speta a cheltuielilor cu salariile angajatilor din primarii, consilii judetene etc.", afirma Tise.

"Trebuie sa reducem cheltuielile, ...citește toată știrea

