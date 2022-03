Pretul alimentelor s-a scumpit cu peste 30% in ultimele sase luni

In ultima jumatate de an, pretul cosului de cumparaturi cu alimente de baza s-a scumpit simtitor, cu 25-35%, suma fiind si cu 30 de lei mai mare.Daca in septembrie 2021, un roman platea 80 de lei pentru un cos de cumparaturi cu alimente de baza precum paine, lapte, carne, oua si chiar apa, suc si bere, luna aceasta pretul aceluiasi cos sare de 100 de lei, fiind cu 20-30 de lei mai scump, arata o analiza a zf.ro.In contextul izbucnirii razboiului din Ucraina, care a declansat cresterea ... citeste toata stirea