Pretul apartamentelor a explodat in luna martie. Cluj-Napoca ramane cel mai scump oras din Romania

Preturile apartamentelor au explodat in luna martie, vorbim despre majorari chiar si cu 3.000 de euro in cazul unui apartament cu doua camere. Cluj-Napoca ramane cel mai scump oras din Romania, in orasul de "cinci stele" exista scumpiri fata de luna trecuta sau chiar fata de aceeasi perioada a anului trecut.Preturile apartamentelor au explodat in luna martie. Cea mai mare scumpire s-a inregistrat in Cluj-Napoca, de 4,2% intr-o singura luna. La nivel national, apartamentele, atat cele noi cat ... citeste toata stirea