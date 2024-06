Pretul apartamentelor noi a crescut la Cluj cu 3% intr-o singura luna, ajungand aproape 3000 euro/m2. In Bucuresti este 1875 euro/m2

O analiza facuta de site-ul imobiliare.ro arata ca preturile apartamentelor au crescut in luna mai in aproape toate marile orase ale Romaniei, insa Cluj-Napoca are in continuare cele mai mari preturi.Cluj-Napoca ramane cel mai scump oras din tara pentru cei interesati sa achizitioneze un apartament. In ultimele 30 de zile, pretul mediu solicitat pentru proprietatile rezidentiale noi a crescut cu 3%, ajungand la sfarsitul lunii mai la 2.960 euro pe metru patrat util. Ritmul anual de crestere a ... citește toată știrea