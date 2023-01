Pretul benzinei si al motorinei astazi, 16 ianuarie 2023: Vezi care sunt preturile de la pompe in Cluj-Napoca

Pretul benzinei si al motorinei in Cluj-Napoca, 16 ianuarie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi cu preturi cuprinse intre 6.29 lei/l si 7.64 lei/l.Carburantii s-au scumpit pentru prima data in acest an, dupa ce guvernantii au renuntat la compensarea de 50 de bani. Pretul unui litru de benzina costa acum cu 10 bani mai mult. Preturile practicate de statiile de carburanti din Cluj-Napoca si din tara, astazi, 16 ianuarie 2023, pot fi verificate online de soferi pe Monitorul ... citeste toata stirea