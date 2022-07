Pretul benzinei si al motorinei in Romania, astazi, 12 iulie 2022. Cat mai costa un litru de carburant in Cluj-Napoca

Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 8.59 lei/l si 9.34 lei/l. La nivel european asistam in ultima saptamana, la o mica scadere a pretului la benzina la nivelul tuturor tarilor cu un procent mediu de cca 0,5 %.Analizand comportamentul benzinarilor romani in raport cu cei europeni, putem constata ca unii dintre acestia, au reactionat peste cei din alte tari europene, venind cu scaderi superioare a pretului la pompa.Preturile carburantilor in ... citeste toata stirea