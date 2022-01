Pretul benzinei si motorinei atinge noi maxime istorice in Romania

Preturile carburantilor, de la o zi la alta ating valori record. In Romania, marti, 25 ianuarie, pretul mediu al benzinei era de 6,59 lei pe litru, in timp ce pretul mediu al motorinei ajunsese la 6,52 lei pe litru, potrivit peco-online.ro."Un pret asemanator in cazul benzinei a mai fost atins in 23 iulie 2014, cand un litru de carburant standard se vindea cu 6,39 de lei pe litru. Totodata, recordul anterior in ceea ce priveste motorina a fost atins pe 6 octombrie 2021, cand pretul mediu ... citeste toata stirea