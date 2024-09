Pretul cafelei in Romania, afectat de seceta si taifunuri in tarile producatoare

Preturile cafelei au crescut semnificativ in ultimul an, reflectand ingrijorarile legate de productia globala.De exemplu, un espresso care anul trecut costa 9 lei la un restaurant dintr-un oras turistic din Romania, acum costa in medie 11 lei. Pentru o cafea cu lapte, pretul a crescut de la 10 la 13 lei, ceea ce reprezinta o scumpire de 30%.Aceasta crestere a preturilor este influentata de conditiile meteorologice nefavorabile din principalele tari producatoare de cafea. Brazilia se ... citește toată știrea