Pretul carburantilor in Romania, astazi, 8 februarie 2023: Motorina s-a ieftinit a treia zi consecutiv

Pretul benzinei si al motorinei in Romania, 8 februarie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.47 lei/l si 7.61 lei/l.Pretul unui litru de motorina a scazut astai, pentru a treia zi consecutiv, cu pana la 12 bani in comparatie cu ziua precedenta, dar depinde de statia peco si judetul de unde cumparam. Preturile practicate de statiile de carburanti pot fi verificate online de soferi pe Monitorul Preturilor.Preturile carburantilor in ... citeste toata stirea