Pretul carnii de miel a explodat, in apropierea Pastelui

In apropierea Pastelui, pretul carnii de miel a explodat: un kilogram costa 60 de lei in pietele din Brasov, ceea ce inseamna o crestere cu 20% fata de anul trecut, relateaza Digi24.ro. La inceputul lunii mai este posibil sa fie si mai mari.La stane, pregatirile pentru vanzarea mieilor de Paste sunt in toi, iar ciobanii spun ca au marit preturile din cauza inflatiei la care adauga si munca depusa pe tot ... citește toată știrea