Pretul chiriilor pentru garsonierele din Cluj continua sa creasca! Orasul de "5 stele", tot mai scump, de la an la an

Preturile la Cluj au luat-o razna, mai ales pe piata chiriilor. In luna februarie 2024 preturile medii solicitate pentru inchirierea garsonierelor si apartamentelor cu doua sau trei camere au ramas constante comparativ cu cele din luna anterioara, arata o analiza a platformei Storia. Insa, s-au inregistrat cresteri esentiale fata de tarifele de acum un an.Comparativ cu luna februarie 2023, preturile medii ale chiriilor au crescut cu 9% in cazul garsonierelor, cu 10% in cazul apartamentelor cu ... citește toată știrea