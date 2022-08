Marti, 16 august, pretul energiei electrice in Europa a atins un nou nivel record, depasind pentru prima data pretul de 500 de euro pe Megawatt-ora.Marti a fost depasit pretul de referinta in Europa, pentru prima data, la energie electrica. Pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora a fost depasit, sporind astfel presiunile asupra companiilor si gospodariilor, in conditiile in care ce mai grava criza energetica din ultimele decenii pare sa se prelungeasca si in 2023, potrivit Bloomberg.In ... citeste toata stirea