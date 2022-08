Pretul energiei electrice pe bursa in iulie 2022 a ajuns sa fie de patru ori mai mare decat anul trecut

Pretul energiei electrice pe bursa in luna iulie 2022 a avut o valoare de patru ori mai mare decat pretul mediu inregistrat in aceeasi perioada a anului 2021.Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 1.813 lei pe MWj in luna iulie 2022, valoare de patru ori mai mare fata de pretul mediu inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 462 de lei pe MWj, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului Bursier. ... citeste toata stirea