Pretul gazelor a crescut din nou cu 7%, dupa ce UE a inceput analizarea unor noi sanctiuni impotriva Rusiei

Preturile la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata, 4 aprilie, cu pana 7% fata de ziua precedenta, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la approvizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni impuse Rusiei, potrivit Agerpres.Unele tari membre ale UE au cerut blocului comunitar sa depuna noi sanctiuni Rusiei dupa aparitia informatiilor si imaginilor privind atrocitatile comise de armata rusa in apropiere de KievCancelarul german Olaf Scholz a spus ca, in zilele ... citeste toata stirea