Pretul motorinei a explodat duminica. Preturile carburantilor in Cluj-Napoca, 14 noiembrie 2022

Vesti proaste pentru soferi! Pretul carburantilor creste din nou, iar cel al motorinei depaseste deja 9 lei. Mai exact, potrivit datelor publicate de Monitorul Preturilor, preturile carburantilor au crescut in acest weekend si este de asteptat ca scumpirile sa continue si in perioada urmatoare.In ciuda reducerii de 50 de bani aplicate de Guvern, preturile la carburanti in pompe continua sa creasca, fiind cu mult mai mari in raport cu veniturile romanilor. Carburantii standard se ... citeste toata stirea