Pretul motorinei continua sa creasca. Cat costa benzina si motorina in Cluj-Napoca

Pretul motorinei continua sa creasca, in timp ce benzina este mai ieftina decat in urma cu o zi. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.38 lei/l si 8.82 lei/l.Preturile carburantilor afisate includ reducerea de 50 de bani/litru, reducere evidentiata pe bonul fiscal aferent tranzactiei.Preturile carburantilor in Cluj-Napoca, 11 august 2022PETROM: benzina standard - 7.43 lei/l, benzina premium - 7.89 lei/l, motorina standard - 8.22 lei/l, motorina ... citeste toata stirea