Pretul unui aliment de baza va creste cu 20% in 2024, spun analistii la nivel mondial

Preturile la zahar brut sunt asteptate sa inregistreze un salt anual de aproape 20% in 2024, pe masura ce piata mondiala va ajunge intr-o situatie de deficit in urmatorul sezon, arata rezultatele unui sondaj efectuat de Reuters.Livra (0,4536 kilograme) de zahar ar urma sa incheie anul la o cotatie de 24,5 centi, in crestere cu 5% fata de pretul inregistrat la inchiderea sedintei de marti si cu 19% peste nivelul inregistrat la finele anului trecut, estimeaza analistii.Productia de zahar in ... citește toată știrea