Pretul unui litru de benzina revine la valoarea de dinaintea inceperii razboiului in Ucraina

Pretul carburantilor din Romania a scazut si a ajuns la nivelul la care era aproximativ inainte de inceperea razboiului din Ucraina, respectiv luna februarie. Pretul benzinei si al motorinei in Romania, 7 decembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.44 lei/l si 8 lei/l, scrie Antena 3.Preturile carburantilor afisate includ reducerea de 50 de bani/litru, reducere evidentiata pe bonul fiscal aferent tranzactiei.Preturile carburantilor in ... citeste toata stirea